Polícia prende homem que descumpriu medidas protetivas em Jardim

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (31), um homem de 46 anos em cumprimento a mandado de prisão por regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado. A ação foi realizada pela equipe da 1ª Delegacia de Jardim, em conjunto com o Núcleo Regional de Inteligência (NRI).

De acordo com a polícia, o indivíduo foi localizado no Bairro COHAB Aeroporto, onde residia há cerca de dois anos. A ordem de prisão foi expedida pela comarca de Alto Paraná, no estado do Paraná.