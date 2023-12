Homem é preso após furtar lanchonete e levar botijão de gás

Polícia Civil

A Policia Civil de Anastácio, identificou no dia 07 de dezembro, por volta das 06h30, ladrão que furtou objetos, como botijão gás, cigarros e barras de chocolate de uma lanchonete.

A vítima tem uma lanchonete no município e em dado momento pela manhã o comércio foi arrombado, relatou no boletim de ocorrência. O suspeito levou botijão de gás, cigarros e barras de chocolates.

De imediato, as diligências se iniciaram para recuperação. Com as imagens do suspeito, foram obtidas várias informações que levaram até o homem de 30 anos.

A seção de investigação obteve êxito na localização dos objetos e do indivíduo, que foi indiciado e responderá pelo crime.

A Polícia Civil de Anastácio reforça seu compromisso com a sociedade em combater todos os tipos de crimes e dar uma resposta rápida para a sociedade.