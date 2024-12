Homem é preso após furtar peça de picanha em supermercado de Aquidauana

Picanha furtada no local / Divulgação

Na tarde de terça-feira, 17, um homem de 64 anos foi preso em flagrante após furtar uma peça de picanha no valor de R$ 70,21 em um supermercado localizado na Rua Treze de Junho, em Aquidauana.

A equipe da Polícia Militar foi acionada pelo sistema de segurança do estabelecimento. No local, o suspeito foi abordado ainda no estacionamento, acompanhado de sua esposa. Segundo o relato do gerente do mercado, e de uma testemunha, o suspeito já é conhecido na região por furtos semelhantes em comércios locais.

O crime foi registrado pelo sistema interno de segurança do supermercado. O homem chegou ao local dirigindo um veículo HB20, que foi encontrado estacionado do lado de fora do estabelecimento. Após buscas no automóvel, nada mais foi localizado.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. O veículo permaneceu estacionado na via pública.