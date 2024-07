Homem é preso após furtar R$ 3,5 mil em joias e perfumes de casa em Ribas

Produtos foram recuperados / Divulgação

A equipe da Delegacia de Ribas do Rio Pardo prendeu nesta terça-feira, 9, um homem de 31 anos por furto em uma residência do Jardim Vista Alegre, em Ribas do Rio Pardo.

Segundo a Polícia Civil, o setor de investigações tomou conhecimento de que um indivíduo havia furtado diversos bens de uma casa. A vítima relatou aos policias que viu o autor pulando o muro da residência.

De posse das informações, os policiais civis realizaram buscas e, em dado momento, avistaram o autor se escondendo em uma área de mata. Ele foi abordado e revistado.

Com ele foram encontradas várias joias avaliadas em R$ 2,5 mil; três perfumes avaliados em R$ 1 mil; um relógio de pulso, kits de maquiagens, creme para cabelo, uma loção hidratante e um fone de ouvido bluetooth. Todos os objetos foram reconhecidos pela vítima como sendo seus pertences.

Diante dos fatos, o indivíduo que já estava sendo investigado por outros crimes, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.