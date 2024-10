Homem é preso após furto em loja de Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

Um homem foi preso após furtar um perfume em uma loja na Rua Estevão Alves Correa, no centro de Aquidauana, na última sexta-feira, 11. A Polícia Militar foi acionada via após a proprietária do estabelecimento flagrar o suspeito saindo do local.

Ao revisar as imagens das câmeras de segurança, a vítima confirmou o furto de um perfume da marca "Celebre 100ml". O suspeito, identificado, um homem de 28 anos, já conhecido por envolvimentos em delitos semelhantes, foi reconhecido pela proprietária quando retornou à loja. Com a ajuda de outra pessoa, ela conseguiu contê-lo até a chegada da polícia.

Durante a abordagem, ele confessou o furto e informou que ainda possuía o produto, que estava intacto. A guarnição PM o conduziu à Delegacia de Polícia para as devidas providências, sem que apresentasse lesões corporais. Além do perfume, o rapaz estava com uma bicicleta da marca Poty, de cor roxa e modelo feminino, sem numeração aparente.

[Em um contato telefônico, a proprietária do comércio confirmou que o furto aconteceu por volta das 10h da manhã, conforme as gravações das câmeras de segurança.