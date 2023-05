Homem é preso após invadir e dormir na casa da ex durante ameaças

Ele foi encaminhado ao presídio / Foto: Divulgação

Um homem de 45 anos foi preso pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Naviraí na segunda-feira, 15, após descumprir medidas protetivas e ameaçar a ex-companheira. Ele chegou a invadir e dormir na casa da vítima, de 44 anos.

Conforme a Polícia Civil, a mulher era constantemente ameaça por ele não aceitar o fim do relacionamento, dizendo que ele a mataria ou iria se matar. Ele já teria se ferido durante uma briga.

Quanto ao recente crime de descumprimento de medidas protetivas a vítima esclareceu que na data dos fatos ao chegar em sua casa a porta estava arrombada e o ex-convivente estava deitado em um dos quartos da residência.

Ela avisou que ligaria para a polícia e ele correu, mas retornou de posse de duas facas, encontrou o genro no local e o fez ameaças de morte, tendo se evadido ao avistar a viatura policial. Testemunhas foram ouvidas e perícia realizada no local. A representação pela prisão preventiva teve parecer favorável do representante do Ministério Público.

A ordem de prisão foi decretada pelo Poder Judiciário local e a equipe policial, no final da tarde de ontem, deu cumprimento ao mandado, para garantir a integridade física e psicológica da vítima. O preso será encaminhado para a Penitenciária onde permanecerá à disposição da Justiça.