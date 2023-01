Homem é preso após manter mulher em cárcere em MS

Divulgação Polícia Civil

Um homem de 43 anos foi preso por ameaçar, agredir e manter a convivente dele em cárcere em São Gabriel do Oeste. Com o indivíduo foram localizadas armas e munições. O fato aconteceu ontem (18).

De acordo com o apurado, chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste-MS, por meio de informações compartilhadas com a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), de que a vítima estava sendo mantida sob cárcere privado pelo seu convivente de 43 anos, em uma propriedade rural próximo ao Distrito do Areado.

De imediato uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da delegacia de São Gabriel do Oeste, se deslocou ao local e constatou a veracidade dos fatos.

O suspeito e a vítima tiveram uma discussão na noite de terça-feira, oportunidade em que ele a agrediu com socos, enforcamento, além de bater a cabeça dela contra a janela de vidro, causando-lhe lesões corporais.

Além de restringir a liberdade da ofendida, o suspeito afirmou que ela somente sairia do local morta, ameaçando, inclusive, os familiares da vítima.

Na residência foram encontradas duas armas de fogo calibre .22 e munições intactas.

O indivíduo foi preso em flagrante pela prática dos crimes de lesão corporal doméstica, cárcere privado, ameaça e posse ilegal de arma de fogo.