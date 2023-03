Homem é preso após matar colega de trabalho em fazenda no Pantanal

Delegacia de Corumbá / (Foto: Divulgação)

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante pelo assassinado do colega de trabalho Valdemir Cardoso da Paz, de 58 anos, em uma fazenda da região de Nabileque, Pantanal de Corumbá. A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (13) que o rapaz esperava pela equipe na porteira do local.

Conforme o boletim de ocorrência, o advogado do proprietário da fazenda acionou a polícia, no sábado (11). O acusado discutiu com Valdemir sobre uma motosserra do patrão, onde a vítima teria se negado a entregar. Pouco depois, o homem foi até à casa da vítima. Valdemir teria afirmado que só ele manuseava o equipamento.

O homem relatou que Valdemir estava armado e tentou tomar o revólver, quando houve dois disparos, um deles atingindo o trabalhador. A arma de fogo, calibre .32 com seis munições, três deflagradas e três intactas, também foi apreendida.