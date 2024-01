Homem é preso após matar morador com pedrada em Mundo Novo

Local do crime / Foto: Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso na noite de sexta-feira, 5, após matar um morador no bairro Fleck, em Mundo Novo. A vítima teria sido morta por um golpe com uma pedra, na tarde do mesmo dia.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava na casa da vítima, quando começaram a discutir e iniciaram uma briga. O desentendimento se estendeu para a rua. O suspeito teria arremessado uma pedra e acertado o morado. A pedra atingiu a cabeça e ele morreu no local.

Uma equipe de investigadores foi até o local do crime para investigação. O suspeito fugiu, mas foi localizado em um acampamento pela Polícia Militar e Civil.

Ainda segundo a polícia, ele ainda tentou fugir, pulando em diversos quintais de residências, mas acabou capturado e preso.