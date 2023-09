Homem é preso após perseguir e tentar estuprar mulher em Ladário

Homem preso pela Polícia Civil / Foto: Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso nesta quinta-feira, 28, após diversas quebras da medida protetiva de urgência de pela jovem de 26 anos, em Ladário. O suspeito a perseguia e teria tentado estuprá-la.

Segundo a Polícia Civil, ele foi preso no bairro Alta Floresta II, após denúncias. As medidas protetivas haviam sido decretadas após violência física e psicológica contra a vítima. Contudo, o rapaz tentava se aproximar constantemente, inclusive, no ano passado, tentado estuprá-la.

Ele foi preso e encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Denúncias para a DP de Ladário podem ser feitas pelo número (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.