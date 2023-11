Homem é preso após roubo de veículo em Aquidauana

Ilustrativa

No último sábado, dia 25, um homem foi preso pela Polícia Militar após um roubo ocorrido na Rua Projetada, no Bairro Arara Azul, em Aquidauana. O fato envolveu o roubo de um Fiat Siena e uma agressão a um homem de 50 anos.



Conforme os registros policiais, a vítima, um homem de 50 anos, foi alvo de um assalto, sofrendo um golpe conhecido como "mata Leão” antes de ser empurrado para fora do veículo, permitindo que o criminoso fugisse com o Fiat Siena.



A vítima esclareceu que estava acompanhada por dois indivíduos em um bar na Vila Cidade Nova durante a tarde. Em determinado momento, saiu com o suspeito no seu Fiat Siena. Contudo, ao chegarem à rua Projetada no Bairro Arara Azul, o indivíduo agiu agredindo a vítima e tomando posse do veículo.



A ação policial se deu com base em informações de testemunhas, resultando na localização do veículo na rua Jose Rodrigues dos Anjos. O suspeito foi e encontrado no local, portando a chave do veículo em suas mãos, além de uma pequena quantidade de maconha, aproximadamente 0,9 g, em seu bolso.

Diante dos fatos, o homem foi detido e o veículo recuperado foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.