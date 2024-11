Homem é preso após tentar abusar de mulher trans no semiaberto de Dourados

Delegacia da Mulher de Dourados / Divulgação

Na última sexta-feira, 22, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados prendeu em flagrante um homem de 38 anos pela tentativa de estupro e ameaça, ocorridos no interior de uma cela no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Dourados.

O Diretor da penitenciaria informou à equipe policial que a interna, uma mulher trans de 24 anos, foi vítima de tentativa de estupro durante a madrugada do dia 22, sendo o homem o companheiro de cela. O crime não se consumou, pois a vítima foi ajudada por outras duas internas, também transexuais.

A vítima contou que, no dia anterior, já tinha negado a prática de relação sexual com o suspeito, porém acordou na madrugada sendo tocada sexualmente e com os shorts abaixados.

Na tentativa de consumar o ato, o homem enforcou a vítima, que só conseguiu socorro quando começou a chutar a cama de cima do beliche e acordou as outras internas da cela. Pela manhã, recebeu ameaças de represália caso contasse sobre o ocorrido.

A vítima não pediu ajuda aos agentes penais logo após os fatos porque só se sentiu segura em denunciar depois que o rapaz saiu da cela para o trabalho externo. Contudo, enviou um bilhete escrito a mão com pedido de socorro à assistência social. A versão da vítima foi confirmada pelas duas testemunhas.

O suspeito foi localizado no bairro Jardim dos Cristhais, durante a realização do trabalho externo, e foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro na forma tentada e ameaça. Em interrogatório, ele negou o ocorrido.