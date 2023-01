Homem é preso após tentar matar enteados e esposa a facadas

Caso foi registrado na Delegacia / Jardim MS News

Homem de 50 anos foi preso após tentar matar os enteados e a esposa de 36 anos motivado por ciúmes do ex dela. O caso foi registrado na madrugada de terça-feira (3) na região central de Jardim.

De acordo com o Jardim MS News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h20. Os militares chegaram ao local e encontraram as crianças na rua a duas quadras da residência. As vítimas contaram que o padrasto estava com uma faca e temiam que o padrasto matasse a mãe.