Homem é preso após tentar matar idosa e neto em aldeia

Casal incendiada durante crimes / (Foto: Divulgação)

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após tentar matar com golpes de facão, uma idosa de 85 anos e incendiar a casa do neto da vítima, que impediu assassinato, na Aldeia Sete Cerros, em Paranhos, na quinta-feira (19).

Segundo a SIG (Seção de Investigações Gerais), da Delegacia de Paranhos, com o apoio de lideranças indígenas, o autor foi localizado e preso e o instrumento do crime, um facão, foi apreendido.

Conforme a investigação, a idosa teria denunciado o autor, há alguns meses, para a liderança da aldeia, pois ele entrou na casa dela, sem ela consentir. A liderança alertou o autor da gravidade e o repreendeu.

Entretanto, na madrugada de ontem, o acusado tentou se vingar, após fazer uso de bebida alcoólica e drogas, entrou na residência dela com um facão e fez um corte em seu pulso. A senhora pediu socorro ao neto, de 17 anos, que mora na casa ao lado.

O adolescente impediu que ele continuasse, quando o homem fugiu e ateou fogo na casa do rapaz que prestava socorro à idosa.

O autor e as testemunhas foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Paranhos, onde a polícia realizou todas as oitivas e concluiu pela lavratura do flagrante, bem como representou pela prisão preventiva.

O acusado continua preso e à disposição da justiça.