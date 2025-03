Homem Ã© preso apÃ³s arremessar chave e ferir rosto de mulher em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem de 50 anos foi levado para a delegacia, na noite do último sábado, 2, após discutir e agredir a mulher, de 41 anos, com a chave do veículo. O caso foi registrado na região do Conjunto Habitacional Arara Azul, em Aquidauana.

Por volta das 21h30, o casal iniciou a discussão dentro do carro, quando os ânimos ficaram exaltados. O homem arremessou a chave em direção ao rosto da mulher, na frente das crianças. Ela sofreu um ferimento no supercílio.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a mulher para o Pronto-Socorro e ele para a delegacia. Ele deve responder por injúria e lesão corporal.

