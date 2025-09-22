Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 15:55

Polícia

Homem é preso com 22,5 kg de maconha em ônibus na BR-262

Droga foi localizada dentro da bagagem do passageiro após fiscalização da polícia

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 14:36

Droga apreendida na fiscalização / PRF

Na tarde do último sábado, 20, uma operação de fiscalização resultou na apreensão de 22,5 quilos de maconha em Água Clara. A droga foi encontrada durante abordagem a um ônibus de transporte intermunicipal no km 141 da BR-262.

Por volta das 15h30, agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) deram ordem de parada ao veículo que fazia rota pelo estado. Durante a checagem dos passageiros, um homem chamou atenção por demonstrar nervosismo e apresentar respostas contraditórias sobre o motivo da viagem.

Diante da suspeita, os policiais identificaram a bagagem relacionada ao passageiro e realizaram uma vistoria. Dentro da mala, foram encontrados 33 tabletes de maconha, totalizando 22,5 quilos da droga.

O homem confessou que levaria o entorpecente de Campo Grande até Paranaíba. Ele foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a droga apreendida, à Delegacia da Polícia Civil de Água Clara para os procedimentos legais.

