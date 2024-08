Homem é preso com arma de fogo e munições em Bonito

No sábado, 10, a Polícia Militar de bonito foi acionada para atender uma ocorrência no Bairro Marambaia, em Bonito.

Segundo denúncia, havia uma pessoa que aparentava estar em posse uma arma de fogo tipo revólver e se dirigia até um determinado estabelecimento comercial próximo e bem conhecido no meio policial. Denunciantes relatavam que o suspeito trajava casaco preto, tênis branco e uma calça jeans e fazia uso de uma bicicleta.

Imediatamente, após a colheita das características do possível autor, a guarnição policial dirigiu-se ao local realizando diligências em busca da identificação do infrator. Que durante a procura, policiais observaram que havia uma bicicleta parada em frente a um estabelecimento comercial ao passo que um homem com as mesmas características encontrava-se pelo local momento que a viatura realizou a aproximação.

Então, policiais efetuaram abordagem policial ao homem suspeito de 19 anos onde durante a busca pessoal foi localizada em sua cintura uma arma de fogo tipo revólver com 03 (três) munições intactas. Nesse sentido, após checagens necessárias, o abordado recebeu voz de prisão por “Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido” e conduzido até a Delegacia de Polícia.