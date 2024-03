Homem é preso com droga no bairro São Francisco de Aquidauana

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso pela equipe da policial de moto patrulhamento (GETAM), em Aquidauana, na quarta-feira, 27, após ser flagrado com droga no Bairro São Francisco. As informações foram obtidas do Boletim de Ocorrência da Policial Militar.

Segundo o relato policial, durante rondas na região, os policiais avistaram o indivíduo em atitude suspeita, portando um cigarro de maconha na boca. Ao receber voz de abordagem, o homem tentou se desfazer da droga, engolindo o cigarro e uma porção de maconha que portava consigo. No entanto, os policiais conseguiram detê-lo e, após uma busca pessoal, encontraram mais uma porção da droga em seu bolso direito, totalizando aproximadamente 2,75g de maconha.

Além da posse da droga, foi constatado que o autor tinha um mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem, ele resistiu e tentou fugir, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Após ser entregue na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, foi registrado que o autor apresentava uma lesão na canela esquerda, alegadamente causada por um incidente ao bater em um ferro na obra.

Como pertences pessoais do autor foram relacionados um aparelho celular, um cinto em couro e um boné, enquanto a droga apreendida foi identificada como instrumento do delito. A ação policial reflete a continuidade dos esforços para coibir o tráfico de drogas e garantir a segurança da população na região.