Homem é preso com maconha escondida na cueca na Vila Umbelina

Entorpecentes apreendidos

Durante rondas na noite de ontem, 21, a equipe da Polícia Militar recebeu a informação que em uma rua escura na Vila Umbelina, nas proximidades do Portal Atacado, em Anastácio. Estavam dois homens, um em um automóvel modelo Gol, de cor preta e o outro numa motocicleta, CG Honda 150.

Ao chegar no local indicado, a PM encontrou só o motociclista de 50 anos, que ficou nervoso com a presença da equipe, durante a revista pessoal os policiais notaram algo diferente na região da cueca do suspeito.

Escondida nas partes íntimas havia duas porções consideráveis de maconha, além de que em um saco havia dois tabletes da mesma droga e pequenas porções. O homem foi conduzido até a delegacia da cidade.