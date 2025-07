Homem é preso com mais de 10 kg de cocaína em Maracaju

Carga apreendida na fiscalização / PRF

Um homem foi preso no último sábado (26) em Maracaju, após ser flagrado transportando 10,6 quilos de pasta base de cocaína. A droga foi encontrada durante uma abordagem na rodovia MS-460, com apoio do Corpo de Bombeiros.

O suspeito dirigia um Fiat Uno Mille e tentou se esconder atrás de uma carreta ao perceber a aproximação da viatura policial. A atitude chamou a atenção da equipe, que decidiu fazer a abordagem no km 2 da via.