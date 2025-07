Homem é preso com mais de R$ 11 milhões em maconha

DOF

Um motorista de 39 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) com mais de 4,4 toneladas de maconha pela BR-267, região de Nova Alvorada do Sul. A droga foi avaliada em R$ 11 milhões.

A equipe fazoa policiamento na área rural da cidade quando avistou um caminhão baú.