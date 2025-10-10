Homem é preso com mais de R$ 115 mil em "drogas de luxo" em Campo Grande

O suspeito foi detido no local e conduzido à sede da DENAR / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na noite de quinta-feira (9), um homem suspeito de tráfico de drogas sintéticas em Campo Grande. A ação foi realizada por equipes da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), no contexto da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.

Durante a investigação, os policiais identificaram movimentação suspeita em uma kitnet na Rua Santa Maria, utilizada como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes. No local, foram encontradas porções de maconha do tipo skunk, haxixe, comprimidos de ecstasy, micropontos de LSD (dietilamida do ácido lisérgico ou 25Nbome), além de uma ampola de líquido que pode ser GHB (ácido gama-hidroxibutírico). Também foram apreendidas balanças de precisão e materiais usados para o fracionamento e embalagem das drogas.

Segundo a Polícia Civil, o valor estimado do material apreendido é de R$ 115.212,00. O suspeito foi encaminhado à sede da DENAR, onde os entorpecentes passaram por perícia.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos na distribuição e fornecimento dessas chamadas “drogas gourmetizadas”, que apresentam alto valor comercial e são frequentemente associadas a festas e ambientes de classe média e alta.

A Operação Protetor das Divisas e Fronteiras tem como foco o combate ao tráfico de drogas e crimes transfronteiriços em Mato Grosso do Sul.

