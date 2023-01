Homem é preso com quase 1kg de cocaína escondida na cueca e corpo

Traficante iria entregar drogas pela quarta vez / (Foto: Divulgação)

Um homem de 27 anos foi preso na manhã de quarta-feira (26) com quase 1 kg de cocaína escondida na cueca e no corpo. Acusado foi pego em abordagem da PRF na BR-262, saindo de Corumbá com destino a Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, um veículo Ford Fiesta sedan foi parado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), no km 708. O condutor, que seria motorista de aplicativo, disse que foi contratado pelo passageiro e costumava fazer viagens na rota.

Inicialmente, o passageiro disse que iria visitar o irmão na Capital, mas não sabia o endereço do parente. Ainda durante a abordagem, ele entrou em contradição e foi revistado, quando os tabletes de droga foram encontrados.

Ele confessou que já fez três viagens levando droga e entregaria a encomenda na Rodoviária de Campo Grande, onde receberia R$ 1 mil. O homem foi levado para delegacia e vai responder por tráfico de drogas.