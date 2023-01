Homem é preso com revólver após se envolver em briga em boate

Caso foi registrado na Delegacia / Google Street View

Homem de 25 anos suspeito por envolvimento em uma briga numa boate de Bonito foi preso nesse domingo (29) com arma de fogo irregular.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pela rua Nossa Senhora da Penha, Centro de Bonito quando avistou o rapaz.

Ele trafegava com uma moto modelo CG Titan 150, e há alguns dias teria se envolvido em uma briga em uma casa noturna da cidade. Durante a abordagem, a equipe encontrou com o rapaz um revolver calibre .38 com 6 munições intactas.

Durante a entrevista, o suspeito confirmou o envolvimento na briga. Ele disse que desde então estava sofrendo ameaça de morte do rival, por isso passou a andar armado.

Foi dado voz de prisão e o suspeito foi encaminhado até a 1° Delegacia de Polícia onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo permitido.