Homem é preso durante tentativa de furto de carro em Santa Rita do Pardo

Homem foi levado para a delegacia / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 18, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo prendeu em flagrante um homem que tentou roubar um carro na madrugada de terça-feira, 17, um homem de 31 anos, com um longo histórico de furtos, foi surpreendido pelo proprietário do veículo no momento em que tentava realizar uma ligação direta em um carro Toyota Corolla sedan preto estacionado na rua.

O criminoso já havia conseguido entrar no veículo quando foi flagrado pelo dono. Armado com uma faca, o autor avançou em direção ao proprietário, que reagiu arremessando um tijolo, forçando o ladrão a fugir do local.

Após diligências contínuas, os policiais localizaram e prenderam o em seu homem e, diante da gravidade do crime e dos antecedentes criminais do acusado, a autoridade policial solicitou ao Judiciário a conversão da prisão em flagrante em preventiva, buscando garantir a segurança pública e evitar novas infrações.

O caso segue em investigação, e o autor permanece à disposição da Justiça aguardando decisão sobre a prisão preventiva.