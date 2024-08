Homem é preso e moto com placa adulterada é apreendida em Anastácio

Divulgação

A Polícia Militar de Anastácio apreendeu uma moto uma motocicleta de cor preta, que aparentava estar com a placa adulterada. O caso ocorreu nas proximidades do posto Acácia.

Durante as rondas de rotina, a equipe da 2ª Companhia da PM de Anastácio identificou a moto suspeita e, ao investigar, foi informada por populares que o proprietário do veículo estaria no interior de um restaurante próximo, usando um casaco de cor vermelha ou roxa.

Os policiais entraram no estabelecimento e abordaram um homem, de 29 anos, que admitiu ser o proprietário da motocicleta.

Ele explicou aos policiais que estava viajando de Campo Grande em direção à cidade de Bodoquena para visitar seu filho de 8 anos. Após uma revista pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado, os policiais procederam à checagem da motocicleta e confirmaram que a placa era adulterada.

O homem contou que havia trocado o motor da motocicleta, fabricado uma nova placa e colocado um lacre de outra moto, modelo Neo, no chassi de uma Honda CG Fan 125 de cor preta, registrada em Campo Grande.

A adulteração foi confirmada com a verificação do número do motor, que correspondia a uma Honda Titan CG 150 ES de cor azul, também registrada em Campo Grande.

Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia de Anastácio para os procedimentos legais cabíveis.

A motocicleta também foi apreendida. Segundo a PM, não foi necessário o uso de algemas durante a detenção, e o autor foi entregue às autoridades sem lesões corporais.

A ocorrência foi registrada e será encaminhada para as demais providências legais.