Homem é preso e multado após ser flagrado com pescado irregular

Divulgação

Equipe de Policiais Ambiental do 2ºGPMA Aguas do Miranda , prendeu e multou um homem de 68 anos que transportava pescado com tamanho inferior ao permitido e quantidades superior que a Lei permite.

Durante a fiscalização ambiental na rodovia MS-345 em frente a Fazenda Boa Esperança, no município de Anastácio MS, foi vistoriado um veículo Ford Fiesta no seu interior foi encontrado um balde de plástico contendo pescado, após vistoria realizada, foi constatado que transportava pescado em excesso e tamanho inferior ao permitido, sendo 13 unidades da espécie ximburé, 03 unidade da espécie curimbatá, sendo que 01(um) estava abaixo do tamanho permitido por lei, medindo 34 cm, perfazendo um total de 6kg de pescado.

Foi arbitrada multa no valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais). O autor foi entregue sem lesão corporal, juntamente o balde com pescado e o veículo na Delegacia de Policia Civil de Anastácio/MS.