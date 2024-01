Homem é preso e multado em R$ 5 mil por pesca irregular no Rio Aquidauana

PMA/Divulgação

Homem que não teve a identidade revelada, foi preso e multado em R$ 5 mil por pesca proibida, no rio Aquidauana. A prisão aconteceu pela PMA (Polícia Militar Ambiental) no último sábado (6).

A PMA de Campo Grande recebeu uma denúncia anônima sobre uma embarcação que estava com pescados e navegando pelo rio Aquidauana.

Assim, a equipe policial iniciou patrulhamento pelo local para averiguar a veracidade da denúncia. Durante a diligência, a guarnição localizou um barco, atracado no porto de um rancho, com as mesmas características informadas pelo denunciante, nas proximidades do loteamento Chácara das Mansões.

Ao realizar uma vistoria no interior da embarcação, foram encontrados 13 anzóis de galhos com corda e chumbadas, além de duas iscas vivas, sendo um exemplar de bagre e outro de lambari.

O responsável pelo barco relatou aos policiais que havia navegado no rio Aquidauana, juntamente com mais duas pessoas que não se encontravam mais no local no momento da fiscalização.

Entretanto, o homem recebeu voz de prisão por pescar em período no qual a pesca esteja proibida e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rochedo para que fossem adotados os devidos procedimentos legais. Ademais, foi autuado em R$ 5.000,00 e teve a embarcação e os petrechos de pesca apreendidos.