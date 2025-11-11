Homem é preso em Aquidauana por descumprir regras do regime aberto

Prisão foi feita pela Polícia Civil após ordem da Vara Criminal da cidade
Polícia Civil de Aquidauana / PCMS
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, cumpriu na segunda-feira (10) um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Aquidauana contra um homem de 52 anos.
A ordem judicial, de regressão cautelar, foi determinada em razão do descumprimento das condições impostas no regime prisional aberto, o que levou à decisão de recolhimento do sentenciado ao regime fechado.
Após ser capturado, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde a prisão foi formalizada, e em seguida conduzido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Dois Irmãos do Buriti sedia 6ª etapa do Estadual de Velocross 2025
Defensoria realiza atendimentos em comunidades tradicionais de Dois Irmãos do Buriti
Casal é levado à delegacia após agressões em Dois Irmãos do Buriti
Educação
Bônus será depositado em conta da Caixa após conclusão do ensino médio
Trânsito
; Bombeiros e PM atenderam o caso
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS