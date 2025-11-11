Acessibilidade

11 de Novembro de 2025 • 16:44

Polícia

Homem é preso em Aquidauana por descumprir regras do regime aberto

Prisão foi feita pela Polícia Civil após ordem da Vara Criminal da cidade

Redação

Publicado em 11/11/2025 às 16:10

Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, cumpriu na segunda-feira (10) um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Aquidauana contra um homem de 52 anos.

A ordem judicial, de regressão cautelar, foi determinada em razão do descumprimento das condições impostas no regime prisional aberto, o que levou à decisão de recolhimento do sentenciado ao regime fechado.

Após ser capturado, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde a prisão foi formalizada, e em seguida conduzido ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

