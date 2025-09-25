Homem é preso em Bodoquena após furtar peças íntimas de mulheres

Suspeito já havia sido detido há 20 dias pelo mesmo tipo de crime
Itens furtados pelo suspeito / PCMS
Na noite de quarta-feira (24), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 26 anos acusado de furtar cerca de 50 peças íntimas da própria prima, em Bodoquena. Essa foi a segunda prisão do suspeito em menos de 20 dias, repetindo o mesmo modo de agir utilizado no crime anterior, registrado em 20 de setembro.
De acordo com a polícia, o suspeito tem histórico de crimes sexuais, incluindo registros de estupro e estupro de vulnerável. Os investigadores apontam que o furto tem motivação sexual, já que ele teria como alvo exclusivo peças íntimas de mulheres.
Durante a ação, os policiais conseguiram recuperar os objetos furtados. Outras duas mulheres também reconheceram peças entre os materiais apreendidos, confirmando a existência de múltiplas vítimas.
Segundo a polícia, a prisão busca impedir a escalada criminal do homem, que voltou a reincidir pouco tempo após ser solto. Ele permanece à disposição da Justiça, que decidirá sobre sua liberdade.
