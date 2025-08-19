Homem é preso em Bodoquena por posse de arma e ameaça contra companheira

Arma apreendida pela equipe / PCMS

De acordo com a Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia e relatou que, durante a madrugada de domingo (18) para segunda-feira, o companheiro a ameaçou de morte utilizando uma faca e fazendo gestos e declarações intimidatórias. A mulher ainda informou que o homem teria acesso a uma arma de fogo do tipo rifle calibre .22, supostamente escondida na residência do casal.

A Delegacia de Bodoquena, prendeu nesta segunda-feira (19) um homem de 57 anos, acusado de ameaçar a companheira e manter em casa uma arma de fogo de uso restrito, na zona rural do município, próximo ao Rio Azul.

Diante da gravidade da denúncia, a equipe policial iniciou diligências imediatamente e se dirigiu ao local indicado. No imóvel, os agentes encontraram uma espingarda de pressão modificada ilegalmente para calibre .22, mas o suspeito não estava presente no momento da chegada da equipe.

Mais tarde, no mesmo dia, os policiais localizaram o homem nas proximidades da delegacia e efetuaram sua prisão em flagrante. Ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e permanece sob custódia, à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que o suspeito já respondeu anteriormente por homicídio, o que aumentou o grau de risco à vida da vítima e justificou a necessidade de uma ação rápida por parte das autoridades.

A prisão integra as ações da Operação Shamar, iniciativa de abrangência nacional voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. A Polícia Civil de Bodoquena reforçou, em nota, seu compromisso com a proteção da comunidade local e com a repressão a crimes dessa natureza.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da Polícia Civil.

