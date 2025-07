Suspeito de extorsão e roubo ligados à agiotagem é preso em Campo Grande

Itens apreendidos na operação / PCMS

Um homem de 34 anos foi preso na última sexta-feira, 4, no bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande, por envolvimento em crimes de extorsão e roubo armados relacionados à prática de agiotagem. A prisão foi realizada pela DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), da Polícia Civil, com base em mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital.

A investigação teve início após uma vítima registrar boletim de ocorrência relatando ter sido mantida em cárcere dentro de casa por dois homens armados, no dia 19 de maio deste ano. Segundo a Polícia Civil, os criminosos se passaram por policiais à paisana e afirmaram contar com apoio de uma viatura oficial, o que aumentou o temor da vítima.

Durante a ação, os suspeitos exigiram que a vítima assinasse uma nota promissória em branco. Em seguida, subtraíram diversos bens da residência, incluindo eletrodomésticos como geladeira, micro-ondas, televisão, máquina de lavar, além de uma corrente de prata e um rack. Os objetos foram levados do local por uma terceira pessoa que chegou em uma pick-up para fazer o transporte.

Na casa do investigado, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, dois simulacros de arma de fogo, diversos itens roubados, uma motocicleta e panfletos que anunciavam empréstimos de dinheiro, compra de ouro e venda de celulares, indícios da atividade de agiotagem.

Devido à gravidade dos crimes, praticados com violência e ameaça, a prisão foi decretada de forma preventiva. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender os demais envolvidos no caso.

