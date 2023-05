Homem é preso em Corumbá acusado de tentar atravessar carro para a Bolívia

Diário Corumbaense

Um homem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar nessa quarta-feira, dia 20, na área central de Corumbá, após funcionários de uma locadora de carros acionarem as autoridades. O suspeito foi capturado enquanto tentava atravessar o veículo para a Bolívia, em um golpe conhecido como "golpe da locadora".

De acordo com informações policiais, a locadora de carros identificou inconsistências no aluguel do veículo modelo Traker feito na cidade de Itanhaém-SP no dia 16 de maio após o suspeito tentar deixar o país com o automóvel. O motorista estava com a esposa.

Os funcionários imediatamente comunicaram o ocorrido à Polícia, que prontamente iniciou uma operação para interceptar o indivíduo.

A ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão do casal, que pudessem concretizar o golpe. O veículo foi apreendido e será devolvido à locadora após as investigações.

Segundo o Diário Corumbaense, o homem achou que a esposa seria detida e acabou afirmando que tem contato com indivíduos em São Paulo e foi cooptado para passar o veículo para a Bolívia. Também disse que a "desculpa" que havia dado para a mulher alugar o carro foi que iriam passear em Corumbá.

Ele ainda confessou que após chegar na cidade iria entrar em uma rua próximo à saída do lixão, que dá acesso à Bolívia. Ele entregaria o carro e um indivíduo, o qual forneceu o nome, que é de Corumbá. Um roubo seria simulado, segundo o motorista, que afirmou que a esposa não sabia de nada.

O homem também contou que os deslocamentos da cidade de São Paulo até Corumbá foram pagos pela esposa, contudo seriam ressarcidos por agenciador em São Paulo e que receberia R$ 3 mil pelo "serviço".

Golpe da locadora

O "golpe da locadora" é uma prática criminosa recorrente, na qual os suspeitos alugam veículos e, em seguida, tentam atravessar a fronteira ilegalmente, levando o carro para outros países. A ação visa evadir-se das obrigações contratuais e causar prejuízo financeiro às empresas de aluguel de automóveis.