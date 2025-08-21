Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 16:05

Polícia

Homem é preso em Corumbá durante operação nacional contra fraudes virtuais

Operação "Indébito" desarticulou grupo que aplicava golpes contra clientes de planos de saúde em todo o país

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 15:54

Apoio em operação / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, cumpriu na manhã desta quinta-feira (21) um mandado de prisão temporária em apoio à operação “Indébito”, deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) da Polícia Civil do Piauí. O alvo foi um homem de 29 anos, investigado por suposta participação em crimes de estelionato eletrônico (artigo 171, §2º-A, do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288, do Código Penal).

A prisão ocorreu sem incidentes no bairro Cristo Redentor, em cumprimento a determinação da Central de Inquéritos de Teresina/PI. A operação, de alcance nacional, também contou com o apoio das polícias civis de São Paulo, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. No total, foram cumpridos 80 mandados judiciais, entre prisões e buscas, além do bloqueio de 43 contas bancárias, medida que visa garantir o ressarcimento das vítimas.

Segundo a investigação, a organização criminosa era especializada em fraudes contra clientes de planos de saúde. O esquema utilizava sites falsos e anúncios na internet que simulavam serviços oficiais, como a emissão de segunda via de boletos.

Ao acessar esses anúncios, as vítimas eram direcionadas a páginas fraudulentas e depois contatadas por criminosos que se passavam por atendentes via WhatsApp. As informações fornecidas eram usadas para gerar boletos falsos, com valores depositados em contas de “laranjas” e rapidamente transferidos, dificultando o rastreamento. Estima-se que mais de 200 pessoas em diferentes estados tenham sido lesadas.

De acordo com o delegado Guilherme Pena, “a integração entre as forças de segurança de todos os estados é fundamental para combater com eficiência a criminalidade cibernética, que vitima pessoas em todas as regiões do Brasil. O trabalho em apoio à DRCI-PI foi decisivo para o sucesso desta etapa da operação”.

A Polícia Civil orienta a população a adotar cuidados no ambiente virtual, como acessar apenas sites oficiais, desconfiar de anúncios patrocinados com condições muito vantajosas e nunca compartilhar dados pessoais ou bancários em canais não verificados.

