Homem é preso em Corumbá por descumprimento de medida protetiva

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Corumbá realizou a prisão de um homem condenado por descumprimento de medida protetiva. A prisão foi realizada na manhã de ontem, 18.

O mandado judicial, expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade, determinava que ele cumprisse a pena em regime fechado.

O indivíduo foi localizado no bairro Jardim dos Estados e, após a prisão, foi apresentado à delegacia antes de ser encaminhado ao sistema prisional.

