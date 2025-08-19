Homem é preso em Corumbá por descumprimento de medida protetiva

O indivíduo foi localizado no bairro Jardim dos Estados e, após a prisão, foi apresentado à delegacia
Divulgação Polícia Civil
A Polícia Civil de Corumbá realizou a prisão de um homem condenado por descumprimento de medida protetiva. A prisão foi realizada na manhã de ontem, 18.
O mandado judicial, expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade, determinava que ele cumprisse a pena em regime fechado.
O indivíduo foi localizado no bairro Jardim dos Estados e, após a prisão, foi apresentado à delegacia antes de ser encaminhado ao sistema prisional.
