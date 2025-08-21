Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 22:16

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

Prisão preventiva foi decretada pela Justiça diante da gravidade dos fatos e risco à integridade da mulher e seus familiares

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 21:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Delegacia da Polícia Civil de Corumbá / PCMS

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá cumpriu, nesta quinta-feira (21), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, acusado de descumprir medidas protetivas e ameaçar a vítima em um caso de violência doméstica e familiar.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Corumbá, após análise da conduta do investigado, que teria reiterado as ameaças e desrespeitado determinações anteriores impostas para proteger a vítima. Segundo a Polícia Civil, o acusado não apenas violou a medida protetiva como também teria intimidado pessoas próximas à mulher, aumentando o risco à integridade física e emocional dela e de seus familiares.

Leia Também

• Operação Shamar: PM realiza palestra sobre violência doméstica em Miranda

• Mato Grosso do Sul anuncia avanços no combate à violência contra a mulher

• Suspeito de violência doméstica é alvo de operação em Dois Irmãos do Buriti

Diante da gravidade do caso, a Justiça optou pela prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e assegurar a segurança da vítima. O homem foi conduzido à unidade policial e permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Homem é preso em Corumbá durante operação nacional contra fraudes virtuais

Polícia

PRF apreende mais de 4 toneladas de maconha e recupera caminhonete em MS

Economia

Dieese: Campo Grande registra queda no preço da cesta básica em julho

Procon de MS divulga pesquisa da cesta básica de julho em Campo Grande

Cesta básica tem custo menor em 11 capitais, mostra Dieese

Preço da cesta de produtos da Páscoa tem queda de 0,4% no país

Polícia

Polícia prende gerentes de fazenda por condições análogas à escravidão em MS

Publicidade

Polícia

PRF apreende quase meia tonelada de drogas e recupera veículo roubado na BR-163

ÚLTIMAS

Serviços

Agosto Verde promove ação gratuita de combate à Leishmaniose em Anastácio

Evento acontece no dia 27 de agosto, com testes, vacinação e sorteio de brindes para a população

Homenagem

Toda a simplicidade de um ser

Homenagem a Denilce D'ávila Portes, nascida em 02 de abril de 1965, que partiu e deixa saudades

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo