Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

Prisão preventiva foi decretada pela Justiça diante da gravidade dos fatos e risco à integridade da mulher e seus familiares
Delegacia da Polícia Civil de Corumbá / PCMS
A Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá cumpriu, nesta quinta-feira (21), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 35 anos, acusado de descumprir medidas protetivas e ameaçar a vítima em um caso de violência doméstica e familiar.
A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Corumbá, após análise da conduta do investigado, que teria reiterado as ameaças e desrespeitado determinações anteriores impostas para proteger a vítima. Segundo a Polícia Civil, o acusado não apenas violou a medida protetiva como também teria intimidado pessoas próximas à mulher, aumentando o risco à integridade física e emocional dela e de seus familiares.
Diante da gravidade do caso, a Justiça optou pela prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e assegurar a segurança da vítima. O homem foi conduzido à unidade policial e permanecerá à disposição da Justiça.
As investigações continuam sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá.
