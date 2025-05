Homem é preso em Costa Rica por armazenar material de abuso sexual infantil

Operação em Costa Rica / PCMS

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira, 26, no município de Costa Rica (MS), durante uma ação da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), por envolvimento em crimes cibernéticos ligados à exploração sexual infantil. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No celular do suspeito, os policiais encontraram arquivos classificados como CSAM (Material de Abuso Sexual Infantojuvenil). Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde o aparelho apreendido será periciado para aprofundar as investigações.

A delegada Anne Karine, responsável pelo caso, destacou a importância da atuação firme no ambiente digital. “Esses criminosos muitas vezes se escondem atrás do anonimato da internet. Nossas ações demonstram que há um esforço conjunto, coordenado e rigoroso para proteger crianças e adolescentes dessas violações”, afirmou.

A Operação Caminhos Seguros 2025 tem como objetivo reforçar o combate à violência sexual contra menores, com foco especial em crimes digitais e em áreas consideradas mais vulneráveis.

A Polícia Civil lembra que produzir, armazenar ou compartilhar qualquer tipo de conteúdo pornográfico envolvendo crianças, ou adolescentes é crime, conforme o Estatuto da ECA (Criança e do Adolescente), com penas que podem chegar a seis anos de reclusão, além de multa.

Denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque 100, nas delegacias físicas ou pela Delegacia Virtual, disponível no site www.pc.ms.gov.br.

