Homem é preso em Coxim por descumprir medidas protetivas contra mulher

Homem levado para a delegacia / PCMS

Na tarde desta quinta-feira (17), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim prendeu um homem de 36 anos, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele é acusado de descumprir medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira.

De acordo com a Polícia Civil, o primeiro descumprimento foi comunicado pela vítima no dia 20 de setembro, quando ela relatou ter sido agredida e ofendida, mesmo com a decisão judicial vigente que proibia o contato entre os dois.

No dia 14 de outubro, a mulher procurou novamente a delegacia, denunciando um novo episódio de descumprimento, o que motivou a continuidade da investigação.

Diante da gravidade e da reincidência, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta data.

Após ser detido, o homem foi encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

