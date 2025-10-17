Acessibilidade

18 de Outubro de 2025 • 00:29

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Homem é preso em Coxim por descumprir medidas protetivas contra mulher

Vítima foi agredida pelo homem

Redação

Publicado em 17/10/2025 às 19:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem levado para a delegacia / PCMS

Na tarde desta quinta-feira (17), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim prendeu um homem de 36 anos, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele é acusado de descumprir medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira.

De acordo com a Polícia Civil, o primeiro descumprimento foi comunicado pela vítima no dia 20 de setembro, quando ela relatou ter sido agredida e ofendida, mesmo com a decisão judicial vigente que proibia o contato entre os dois.

No dia 14 de outubro, a mulher procurou novamente a delegacia, denunciando um novo episódio de descumprimento, o que motivou a continuidade da investigação.

Diante da gravidade e da reincidência, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta data.

Após ser detido, o homem foi encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF apreende 543 kg de maconha em veículo com placas falsas em Nova Andradina

Polícia

PRF apreende cigarros e pneus contrabandeados em Naviraí

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Porto Murtinho

Segundo envolvido foi capturado em Campo Grande por equipe do GARRAS

Polícia

PRF apreende 343 kg de drogas em carro clonado na BR-262

Publicidade

Polícia

Comerciante é preso por venda de produtos ilegais em Campo Grande

ÚLTIMAS

Saúde

Dia D de Multivacinação será neste sábado na Estação Ferroviária

Ação acontece das 8h às 14h e busca atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos

Saúde

Brasil e Índia firmam acordo para produção de vacinas com a Fiocruz

Parceria com empresa indiana prevê desenvolvimento e transferência de tecnologia para ampliar autonomia do SUS na área de imunizantes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo