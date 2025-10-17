Homem é preso em Coxim por descumprir medidas protetivas contra mulher

Vítima foi agredida pelo homem
Homem levado para a delegacia / PCMS
Na tarde desta quinta-feira (17), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim prendeu um homem de 36 anos, após o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele é acusado de descumprir medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira.
De acordo com a Polícia Civil, o primeiro descumprimento foi comunicado pela vítima no dia 20 de setembro, quando ela relatou ter sido agredida e ofendida, mesmo com a decisão judicial vigente que proibia o contato entre os dois.
No dia 14 de outubro, a mulher procurou novamente a delegacia, denunciando um novo episódio de descumprimento, o que motivou a continuidade da investigação.
Diante da gravidade e da reincidência, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta data.
Após ser detido, o homem foi encaminhado ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Segundo envolvido foi capturado em Campo Grande por equipe do GARRAS
Saúde
Ação acontece das 8h às 14h e busca atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos
Saúde
Parceria com empresa indiana prevê desenvolvimento e transferência de tecnologia para ampliar autonomia do SUS na área de imunizantes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS