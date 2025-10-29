Homem é preso em Coxim por suspeita de envolvimento na morte do pai em GO

Prisão temporária foi cumprida em operação conjunta com a Polícia Civil de Goiás
Delegacia de Coxim / PCMS
Na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 6h30, policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, em ação conjunta com a Polícia Civil de Goiás, cumpriram mandado de prisão temporária contra um homem de 55 anos, no distrito de Silvolândia, zona rural do município.
A detenção ocorreu em um imóvel, local onde o investigado foi localizado e levado em cumprimento à ordem judicial.
Segundo as autoridades, o homem é suspeito de ter planejado a morte de seu próprio pai, crime ocorrido em 2023 no município de Rio Verde de Goiás. A prisão temporária foi decretada como medida necessária para aprofundar as investigações e esclarecer as circunstâncias do caso.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Coxim, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com sigilo e anonimato garantidos.
