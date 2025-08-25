Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 21:04

Polícia

Homem é preso em flagrante após espancar moradores de rua em Água Clara

A motivação do crime estaria relacionada ao incômodo do autor com a presença das vítimas no local

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 18:10

O agressor foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal grave / PCMS

A Polícia Civil de Água Clara prendeu, em flagrante, um homem de 31 anos suspeito de agredir violentamente três pessoas em situação de rua que dormiam nas proximidades de um comércio local. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25), por volta das 2h10, e a prisão foi efetuada em menos de 24 horas após o ataque.

De acordo com informações do SIG (Setor de Investigações Gerais), a motivação do crime estaria relacionada ao incômodo do autor com a presença das vítimas no local, sendo constatado que não era a primeira vez que ele praticava agressões semelhantes.

Durante a ação, uma das vítimas sofreu múltiplas lesões na face, com risco à vida, sendo socorrida e encaminhada para atendimento médico de urgência. A vítima permanece internada, sob observação.

O agressor foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza grave, e responderá por agressões cometidas contra as três vítimas. Ele está à disposição da Justiça.

