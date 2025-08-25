Homem é preso em flagrante após espancar moradores de rua em Água Clara

O agressor foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal grave / PCMS

A Polícia Civil de Água Clara prendeu, em flagrante, um homem de 31 anos suspeito de agredir violentamente três pessoas em situação de rua que dormiam nas proximidades de um comércio local. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25), por volta das 2h10, e a prisão foi efetuada em menos de 24 horas após o ataque.

De acordo com informações do SIG (Setor de Investigações Gerais), a motivação do crime estaria relacionada ao incômodo do autor com a presença das vítimas no local, sendo constatado que não era a primeira vez que ele praticava agressões semelhantes.

Durante a ação, uma das vítimas sofreu múltiplas lesões na face, com risco à vida, sendo socorrida e encaminhada para atendimento médico de urgência. A vítima permanece internada, sob observação.

O agressor foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza grave, e responderá por agressões cometidas contra as três vítimas. Ele está à disposição da Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!