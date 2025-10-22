Homem é preso em flagrante após invadir casa e abusar de mulher em Miranda

Homem foi levado para a delegacia / Divulgação

Na tarde da última terça-feira (21), uma ação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Miranda, e o 2º Pelotão da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem de de 46 anos, acusado de estupro contra uma mulher de 25 anos.

O crime ocorreu por volta das 3h da madrugada, quando o autor invadiu a residência da vítima pelo telhado. Com o rosto coberto por uma camiseta branca e armado com uma faca, ele ameaçou a mulher. Antes de fugir, o homem ainda a ameaçou de morte caso gritasse ou chamasse a polícia.

Após o relato da vítima, as equipes policiais iniciaram diligências e requisitaram perícia técnica no local. Imagens de câmeras de segurança mostraram um homem caminhando em direção aos fundos da residência da vítima, carregando uma mochila ou bornal nas costas.

Durante as investigações, a Polícia Militar identificou que um homem com essas características era frequentemente visto na região, morava na mesma rua da vítima e havia cumprido pena recente pelo crime de estupro.

Em diligência até a residência do suspeito, a equipe da Polícia Civil o avistou nas proximidades. Ao perceber a presença policial, ele fugiu em direção a uma área de vegetação, abandonando a bolsa semelhante à descrita pela vítima. Com apoio da Polícia Militar, buscas foram feitas na mata, resultando na localização e prisão do acusado, que confessou o crime no momento da abordagem e também em depoimento formal na delegacia.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro, cuja pena varia de 6 a 10 anos de reclusão. A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva. O acusado permanece detido e à disposição da Justiça.

