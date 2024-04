Homem é preso em flagrante pelo crime de receptação em Miranda

Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Miranda, prendeu em flagrante um homem de 41 anos de idade, pelo crime de receptação de uma bicicleta que foi furtada no dia 28 de março.

A prisão foi realizada ontem. Os investigadores receberam informação de que o objeto estava no interior da residência da mulher e que o local era um ponto de venda de drogas, onde ficam vários usuários.

Diante disso, uma equipe foi até o endereço, para averiguar a denúncia e encontrou a bicicleta escondida no fundo da residência, já pintada de outra cor, com guidão trocado e quebrado e também com o banco substituído.

Por esse motivo, a autora foi presa em flagrante e irá responder pelo crime de receptação. A bicicleta foi restituída à vítima.