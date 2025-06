Homem é preso em flagrante por agredir companheira em Terenos

Delegacia de Terenos / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na noite deste sábado (31), um homem de 35 anos pelo crime de violência doméstica contra sua companheira, com quem convive há cerca de 15 anos. A prisão ocorreu na residência do autor, em Terenos, após diligências com apoio da Polícia Militar.

Segundo o relato da vítima, as agressões aconteceram por volta das 20h30, após o agressor passar o dia consumindo bebidas alcoólicas. Ele desferiu um soco na mandíbula da mulher, causando lesões no queixo, sangramento na gengiva e a fratura de um dente. Assustada e temendo novas agressões, a vítima conseguiu fugir da residência e foi levada por uma amiga até a Unidade de Saúde de Terenos.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher precisou ser transferida e internada na Santa Casa de Campo Grande. Ela também revelou que já havia sido agredida em outras ocasiões, mas não denunciava o companheiro por medo das constantes ameaças que sofria.

Assim que foram informadas sobre o caso, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram buscas pela cidade. O suspeito foi localizado ainda na mesma noite e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Terenos, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso será investigado com base na Lei Maria da Penha, e a vítima receberá acompanhamento das autoridades de proteção à mulher.

