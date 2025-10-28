Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em Miranda

Delegacia de Miranda / O Pantaneiro, Arquivo

A Delegacia de Polícia Civil de Miranda prendeu, na noite de domingo (27), um homem de 46 anos suspeito de furtar uma bicicleta da marca Monark no centro da cidade. O crime ocorreu durante a tarde, e o autor foi localizado ainda no mesmo dia, em posse do objeto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia deixado a bicicleta em frente ao local de trabalho e percebeu o furto por volta das 13h. As câmeras de segurança próximas ao estabelecimento registraram o momento em que o homem leva a bicicleta.

Por volta das 18h, os policiais localizaram o suspeito próximo à residência dele, com uma bicicleta que possuía as mesmas características descritas pela vítima. Ao ser questionado, o homem confessou o crime, alegando dificuldades financeiras como motivação.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde voltou a admitir o furto durante o interrogatório formal.

