Acessibilidade

28 de Outubro de 2025 • 19:40

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em Miranda

Câmeras de segurança registraram a ação no centro da cidade

Redação

Publicado em 28/10/2025 às 17:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Delegacia de Miranda / O Pantaneiro, Arquivo

A Delegacia de Polícia Civil de Miranda prendeu, na noite de domingo (27), um homem de 46 anos suspeito de furtar uma bicicleta da marca Monark no centro da cidade. O crime ocorreu durante a tarde, e o autor foi localizado ainda no mesmo dia, em posse do objeto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia deixado a bicicleta em frente ao local de trabalho e percebeu o furto por volta das 13h. As câmeras de segurança próximas ao estabelecimento registraram o momento em que o homem leva a bicicleta.

Por volta das 18h, os policiais localizaram o suspeito próximo à residência dele, com uma bicicleta que possuía as mesmas características descritas pela vítima. Ao ser questionado, o homem confessou o crime, alegando dificuldades financeiras como motivação.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde voltou a admitir o furto durante o interrogatório formal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Corpos de jovens desaparecidos no Rio Sucuriú são encontrados

Polícia

Polícia Civil prende tio e sobrinho por duplo homicídio em Campo Grande

Polícia

Homem é preso por sequestro e extorsão em Campo Grande

Homem inventa roubo com sequestro para justificar à esposa a noite de MS

Mulheres são presas por sequestro e agressão em Corumbá

Roubo com sequestro relâmpago mobiliza forças policiais em Miranda

Polícia

Homem ferido a faca é resgatado de helicóptero no Pantanal

Publicidade

Polícia

Homem é esfaqueado em frente a conveniência em Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Primeira turma do Empretec Indígena de 2025 é formada na Aldeia Paraguassu

O Empretec Indígena é uma adaptação do tradicional seminário Empretec

Saúde

Fórum de Mulheres na Saúde vai ouvir e fortalecer políticas de gênero no SUS

Lançamento integra ações do Governo Federal para promoção dos direitos das mulheres e ampliação do acesso à saúde

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo