08 de Agosto de 2025 • 20:14

Polícia

Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em MS

A vítima sofreu fratura na mandíbula e segue internada

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 18:59

A investigação segue em andamento / PCMS

A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas, prendeu em flagrante na tarde desta sexta-feira, 8, um homem de 48 anos, suspeito de tentativa de feminicídio contra uma mulher com quem mantinha um relacionamento informal.

A prisão foi efetuada após a assistente social do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora denunciar à equipe da DAM que uma mulher havia dado entrada na unidade de saúde com múltiplas lesões corporais e fratura na mandíbula. Segundo a denúncia, o autor das agressões estaria tentando visitar a vítima e circulava próximo ao hospital em um veículo.

Diante da gravidade do caso, as investigadoras localizaram o suspeito em sua residência, onde foi dada voz de prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia da Mulher, onde permanece à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.

A delegada responsável pelo caso representou junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito. A vítima segue internada, aguardando cirurgia de reconstrução bucomaxilofacial, após avaliação da equipe médica.

A ação também resultou na solicitação de medidas protetivas de urgência, conforme previsto na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A equipe da DAM ouviu a vítima na unidade hospitalar, reforçando o compromisso da instituição com o enfrentamento à violência contra a mulher.

A Polícia Civil orienta que casos de violência doméstica podem ser denunciados de forma anônima e segura pelos canais: Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180, Polícia Militar pelo 190, ou diretamente na Delegacia da Mulher de Três Lagoas.

A investigação segue em andamento.

