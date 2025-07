Homem é preso em flagrante por violência doméstica em MS

Equipe de Fátima do Sul / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na manhã de quarta-feira (24), um homem suspeito de ameaçar, agredir e injuriar uma mulher em um caso de violência doméstica ocorrido por volta da 1h, em Fátima do Sul.

A ação foi conduzida por policiais da Primeira Delegacia de Polícia do município, após solicitação da equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), que havia iniciado o atendimento à vítima. Os investigadores localizaram o suspeito ainda no local dos fatos, e com ele estava uma bicicleta pertencente à vítima, o que reforçou os indícios de envolvimento no caso.

Segundo a Polícia Civil, o homem já possui diversas passagens policiais, inclusive por outros episódios de violência doméstica, cometidos contra uma mulher em situação anterior.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil reafirmou o compromisso com a proteção da população, com atenção especial às mulheres vítimas de violência, e destacou a importância das denúncias para que casos como este possam ser combatidos com rapidez e eficiência.

