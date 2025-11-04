Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Ribas do Rio Pardo

Homem foi preso em flagrante / PCMS

Na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo prendeu em flagrante um homem de 36 anos, suspeito de agredir e injuriar sua companheira, em um caso de violência doméstica e familiar.

Segundo a vítima, ela mantinha relacionamento com o suspeito há cerca de 11 anos, período marcado por ciúmes excessivos, agressões verbais e episódios de violência física. Durante a madrugada, ele teria dado um tapa no rosto da mulher e feito ofensas de cunho moral após um desentendimento motivado por ciúmes.

O Setor de Investigações da Polícia Civil localizou o homem em uma residência no bairro Jardim dos Estados. Ele confessou a briga e foi preso em flagrante pelos crimes de injúria e lesão corporal, previstos na Lei Maria da Penha.

