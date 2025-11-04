Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Ribas do Rio Pardo

Durante a madrugada, ele teria dado um tapa no rosto da mulher e feito ofensas
Homem foi preso em flagrante / PCMS
Na manhã desta terça-feira (4), a Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo prendeu em flagrante um homem de 36 anos, suspeito de agredir e injuriar sua companheira, em um caso de violência doméstica e familiar.
Segundo a vítima, ela mantinha relacionamento com o suspeito há cerca de 11 anos, período marcado por ciúmes excessivos, agressões verbais e episódios de violência física. Durante a madrugada, ele teria dado um tapa no rosto da mulher e feito ofensas de cunho moral após um desentendimento motivado por ciúmes.
O Setor de Investigações da Polícia Civil localizou o homem em uma residência no bairro Jardim dos Estados. Ele confessou a briga e foi preso em flagrante pelos crimes de injúria e lesão corporal, previstos na Lei Maria da Penha.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Dois veículos foram interceptados após tentativa de fuga
Tempo
Cemtec alerta para chuvas intensas, ventos fortes e instabilidade até o fim da semana
Luto
O sepultamento está previsto para o período da tarde
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS