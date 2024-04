Homem é preso em flagrante suspeito de coação de vítima de estupro

Delegacia de Bataguassu

Delegacia de Polícia Civil em Bataguassu prendeu em flagrante um homem de 26 anos, suspeito de coagir uma vítima de estupro, de 14 anos. A prisão aconteceu no dia 15 de abril, mas o caso foi divulgado nesta terça-feira, 23.

Conforme a polícia, durante o plantão judiciário a vítima teria requerido medidas protetivas de urgência, com base na Lei Henry Borel, de proteção às crianças e adolescente em situação de violência.

O indivíduo, ao ser intimado da ordem de afastamento se dirigiu até a escola da vítima, juntamente com a irmã e mãe dele, e passaram a coagir a jovem para que não relatasse que parte dos atos de estupros teriam ocorrido quando a ela ainda tinha 13 anos de idade, circunstância caracterizadora do crime de estupro de vulnerável. Tomando conhecimento das informações, policiais civis da 1ª Delegacia e da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Bataguassu localizaram o autor escondido na residência da mãe dele, logo após após o fato ocorrido na escola.

Foi confirmada a presença do homem nas imediações da escola, tendo a mãe da adolescente igualmente confirmado o relato da garota de 14 anos sobre a coação por ela sofrida. Além da investigação relativa ao estupro, ele responderá pelo crime de coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas infantis.

O envolvimento de outros familiares no ato de coação e favorecimento na fuga ainda será objeto de apuração.