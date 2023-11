Homem é preso em flagrante vendendo crack em Guia Lopes da Laguna

Polícia Militar atendeu ocorrência / Divulgação

Homem de 32 anos foi preso em flagrante comercializando crack no município de Guia Lopes da Laguna. A prisão ocorreu na noite de terça-feira (28).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe de serviço da Polícia Militar realizava rondas ostensivas e preventivas na cidade quando recebereu uma denúncia anônima de que em uma residência abandonada algumas pessoas estariam realizando a venda de drogas.

Os policiais foram até o local indicado e quando a viatura se aproximou da casa, duas pessoas saíram correndo no intuito de pular o muro. Foi dado voz de parada para ambos, os quais não obedeceram, e então, o comandante de viatura realizou um disparo de arma de fogo em direção a um monte de terra para que a dupla parasse. Depois do tiro, um deles jogou para o outro lado do muro um invólucro.

O segundo envolvido pulou o muro da residência e conseguiu fugir. Após ser contido, foi realizada a busca pessoal onde foi encontrado em sua posse a quantia de R$ 119,00 em cédulas diversas caracterizando a venda de entorpecentes. No invólucro jogado tinha 12 pedrinhas de Crack.

Foi realizada busca dentro da casa abandonada, mas nada foi encontrado.