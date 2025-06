Homem é preso em Ivinhema por agredir ex-mulher e descumprir medidas protetivas

SIG de Ivinhema / Polícia Civil

Nesta terça-feira, 10, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ivinhema, prendeu um homem pelo crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.

A vítima, ex-esposa do autor, registrou boletim de ocorrência no mês de maio e solicitou medidas protetivas após ser ameaçada. A Justiça concedeu as medidas, proibindo o agressor de manter contato ou se aproximar da mulher. Mesmo ciente da ordem judicial, o homem continuou enviando mensagens ameaçadoras.

Na última sexta-feira, 6 de junho, a situação chegou ao extremo: o agressor abordou a vítima em um ponto de ônibus, a agrediu fisicamente e ainda roubou seu aparelho celular. Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que foi deferida pelo Judiciário.

A equipe da Seção de Investigação Geral (SIG) cumpriu o mandado de prisão nesta terça-feira. O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A Delegacia de Ivinhema ressalta a importância da participação da população no combate à violência doméstica. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp da SIG, no número (67) 99208-9491, com garantia de sigilo absoluto.

